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В Армении заявили об уничтожении девяти азербайджанских беспилотников

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Девять азербайджанских беспилотников были сбиты после объявления гуманитарного перемирия, из них два — над территорией Армении. Об этом 18 октября на брифинге сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Сегодня Азербайджан вновь применил средства воздушного нападения, в том числе беспилотные летательные аппараты. По состоянию на данный момент сбиты девять азербайджанских беспилотников, в том числе два — в воздушном пространстве Армении», — цитирует Ованнисяна «РИА Новости».

По его словам, упорные бои продолжаются на юге Карабаха. Он уточнил, что азербайджанские ВС сначала предприняли попытку наступления на севере региона, однако после того, как «были отбиты», атаковали на южном фланге.

Ранее в этот день в минобороны Азербайджана заявили, что ПВО страны сбили очередной армянский штурмовик Су-25, «пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на джебраильском направлении». В Ереване опровергли данное заявление Баку.

С полуночи 18 октября в зоне карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном начал действовать режим прекращения огня, введенный в гуманитарных целях. Однако стороны уже с первых часов наступления перемирия обвиняют друг друга в его нарушениях.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, начавшегося в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

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