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В минобороны Азербайджана заявили о сбитом Су-25 ВС Армении

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ПВО Азербайджана сбили очередной Су-25 ВС Армении. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщила пресс-служба азербайджанского минобороны.

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«18 октября в 12:30 подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на джебраильском направлении», — заявили в ведомстве.

В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об уничтожении армянского Су-25, передает «Интерфакс».

Об уничтожении аналогичного штурмовика, принадлежащего Еревану, в Баку сообщили накануне. В Армении тогда назвали данные сообщение дезинформацией.

Ранее в воскресенье в зоне карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном начал действовать режим прекращения огня, введенный в гуманитарных целях. Однако стороны уже с первых часов наступления перемирия обвиняют друг друга в его нарушениях.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, начавшегося в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, но боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день.

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