В Баку заявили об уничтожении Су-25 ВС Армении

ПВО Азербайджана сбили штурмовик Су-25, принадлежащий вооруженным силам Армении. Такую информацию в субботу, 17 октября, распространила пресс-служба азербайджанского минобороны.

«17 октября около 11:11 подразделения Противовоздушной обороны Азербайджана точным огнем уничтожили штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, предпринявший попытку нанести авиаудары по позициям наших подразделений на Джебраильском направлении», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в своем Facebook опровергла заявление Баку об уничтожении Су-25 республики, назвав его дезинформацией.

В ночь с 16 на 17 октября Баку сообщил об обстреле города Гянджа со стороны Армении. По данным МЧС республики в результате атаки погибли 13 человек, еще 52 были ранены. В Ереване эти обвинения опровергли.

Обострение конфликта Азербайджана и Армении в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, взявшее начало еще в 1988 году, произошло 27 сентября . Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия продолжаются до сих пор, несмотря на достигнутую в ходе переговоров в Москве договоренность двух стран прекратить огонь.