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В Азербайджане рассказали о нарушениях Арменией перемирия

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Армения грубо нарушила режим прекращения огня, введенный в гуманитарных целях с полуночи 18 октября. Такое заявление сделала пресс-служба МИД Азербайджана в воскресенье.

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Эксперты считают, что добиться реального прекращения огня сторонам будет сложно из-за непримиримости позиций

Так, по данным ведомства, уже в 00:02 по местному времени армянские ВС открыли минометный огонь по селам Джебраильского района и городу Джебраил.

«С 00:05 до 03:25 вооруженные силы Армении, нарушив режим прекращения огня, из крупнокалиберного оружия обстреляли позиции Азербайджана на границе двух государств в направлении Кедабекского и Товузского районов Азербайджана», — добавили в МИДе.

Также в министерстве сообщили, что с семи утра ВС Армении предприняли попытку наступления в четырех направлениях — Агдере, Физули, Гадрут и Джебраил.

При этом в Баку утверждают, что остаются приверженными гуманитарному прекращению огня, но оставляют за собой право защищать свою территорию в ответ на агрессию.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Азербайджан вслед за Арменией заявил о нарушении нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, возложив ответственность за это на Ереван. По данным Баку, силы ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции в Карабахе.

По данным Еревана, к семи утра азербайджанские военные начали наступление на юге НКР. В непризнанной республике в свою очередь обвинили азербайджанские власти в обострении на линии соприкосновения после объявленного перемирия.

Также МИД Армении обвинил власти Азербайджана в том, что они отказались договариваться о выводе раненых с поля боя в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

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