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Ереван заявил о применении Баку в Карабахе тактической авиации

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Азербайджан применил в Карабахе тактическую авиацию, бои продолжаются. Об этом сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян 21 октября.

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«С утра бои продолжались по всем направлениям линии соприкосновения. <...> Азербайджанские ВС применили авиацию, в основном тактические самолеты, но не достигли успеха», — передает слова Ованнисяна «РИА Новости».

По его словам, на центральном направлении была напряженная обстановка, там азербайджанские диверсионные группы попытались проникнуть на позиции карабахских сил, однако отступили под огнем артиллерии.

«Все попытки продвижения азербайджанских войск были пресечены», — отметил Ованнисян.

По его словам, ВС Азербайджана применяют артиллерию и бронетехнику, диверсионные, штурмовые группы, пехоту, но бои уже не такие ожесточенные, как в прошлые дни.

Ранее в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль азербайджанских Вооруженных сил 22 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Также в Баку сообщили об уничтожении азербайджанскими военными в Нагорном Карабахе трех беспилотников армянских ВС.

Второй этап переговоров в Карабахе, вступивший в силу в ночь на 18 октября, снова оказался сорван — Баку и Ереван продолжили атаки и обвинения друг друга в наступательных операциях.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

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