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Баку заявил об обстреле баллистическими ракетами с территории Армении

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Минобороны Азербайджана заявило о нанесении ударов баллистическими ракетами с территории Армении. Об этом 22 октября говорится в сообщении оборонного ведомства.

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«Утром 22 октября противник выпустил 3 ракеты в направлении Сиязанского района в 07:00, 2 ракеты в направлении Габалинского района и 1 ракету в направлении Кюрдамирского района в 09:00», — говорится в сообщении.

В минобороны Азербайджана подчеркнули, что целью армянских вооруженных сил было гражданское население и инфраструктура. Жертв в результате ракетного удара нет.

В свою очередь, официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с ТАСС назвал заявление азербайджанских властей о ракетном обстреле дезинформацией. «Данное заявление является очередной провокацией Азербайджана и преследует цель вовлечь Армению в военные действия», — отметил Ованнисян.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль азербайджанских вооруженных сил 22 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Также в Баку сообщили об уничтожении азербайджанскими военными в Нагорном Карабахе трех беспилотников армянских ВС.

Армения в свою очередь обвинила 21 октября Азербайджан в применении в Карабахе тактической авиации.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие. Первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако затем и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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