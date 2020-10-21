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Алиев заявил об «освобождении» 22 населенных пунктов

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанских Вооруженных сил 22 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в соцсетях 21 октября.

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По информации Алиева, это ряд населенных пунктов в Физулинском, Джебраильском и Зангеланском районах в Карабахе.

В Ереване, в свою очередь, сообщили о сбитом подразделениями ПВО армии обороны Нагорного Карабаха в южном направлении боевого самолета противника. Министерство обороны Армении обвинило Баку в использовании, помимо израильско-турецкого вооружения, чешской самоходной артиллерийской установки «Дана».

Ранее 21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения. Он отметил, что Ереван всегда говорил о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса.

19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что время для переговоров о размещении в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике международных миротворческих сил еще не настало.

Второй этап переговоров в Карабахе, вступивший в силу в ночь на 18 октября, снова оказался под угрозой — Баку и Ереван продолжили атаки и обвинения друг друга в наступательных операциях.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, ведущегося с 1988 года, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

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