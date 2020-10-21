В Баку сообщили об уничтожении трех армянских беспилотников

Азербайджанские военные в Нагорном Карабахе уничтожили еще три беспилотника ВС Армении, сообщило в среду, 21 октября, минобороны Азербайджана.

«21 октября с 12:55 до 13:30 подразделения ПВО Азербайджана обнаружили и уничтожили еще три тактических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вооруженных сил Армении. Два БПЛА были выпущены в физулинском направлении, а один — в направлении Тертера», — говорится в сообщении минобороны.

В министерстве обороны Армении подтвердили этот факт. 19 октября в военном ведомстве также сообщали о том, что школы в Гехаркуникской области Армении были повреждены ударами азербайджанских беспилотных летательных аппаратов.

20 октября американский конгрессмен-демократ Грейс Наполитано внесла в палату представителей конгресса США проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха.

19 октября французский сенатор Валери Буайе заявила о внесении на этой неделе в сенат документа о признании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). По ее словам, необходимо признать Нагорный Карабах, а также осудить действия Турции и Азербайджана на территории республики и «противостоять распространению турецкого ислама по Европе».

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что время для переговоров о размещении в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике международных миротворческих сил еще не настало.

Второй этап переговоров в Карабахе, вступивший в силу в ночь на 18 октября, снова оказался под угрозой — Баку и Ереван продолжили атаки и обвинения друг друга в наступательных операциях.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.