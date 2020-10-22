Посол РФ в Британии предсказал новую волну обвинений в адрес России

Посол России в Великобритании Андрей Келин в преддверии выборов в США ждет новой волны обвинений в адрес РФ со стороны Лондона и Вашингтона, которые ранее на этой неделе обвинили российские спецслужбы в осуществлении кибератак. Об этом дипломат рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Келин отметил, что у него складывается впечатление, что речь идет о скоординированной кампании, которая будет проходить в несколько волн. Дипломат считает, что это разогрев, который в данный момент необходим в США перед предстоящими там выборами президента.

Посол заявил, что это нужно, чтобы продолжать вешать на Москву любые обвинения, объяснив ее действиями всё, что бы ни случилось в США. Таким образом, Россия может быть обвинена в проигрыше Республиканской партии при победе демократов, а в случае победы республиканцев подобные обвинения послышатся от представителей Демократической партии.

Келин также прокомментировал материал газеты The Times о якобы имевших место попытках РФ распространять дезинформацию о вакцине против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

По его словам, речь идет о конкуренции, с учетом того что российская вакцина «Спутник V» была создана на основе человеческого аденовируса, а вакцина от AstraZeneca и Оксфорда — на основе аденовируса шимпанзе, который до сих пор не исследовался.

Дипломат отметил, что вопрос этот чисто научный и медицинский, поэтому особенно неприятно, что его используют в политическом ключе. Также посол РФ обратил внимание на необходимость международного сотрудничества в борьбе с пандемией и добавил, что Россия не старается кого-то очернить, а выступает за объединение усилий.

16 октября газета The Times опубликовала расследование о том, что россияне якобы распространяют фейковые новости о вакцине от коронавируса Оксфордского университета. Кампания якобы нацелена на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину «Спутиник V», а также на западные страны, указывается в статье.

Ранее, 9 октября, стало известно, что минздрав США подписал соглашение с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca о разработке лекарства, которое представляет собой коктейль из антител, для лечения коронавирусной инфекции.

Первую в России и в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V» и был зарегистрирован 11 августа. Тогда президент России Владимир Путин заверял, что данная вакцина была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

Вакцину уже высоко оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив ее безопасность и эффективность. В ВОЗ поблагодарили РФ за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. «ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор».

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