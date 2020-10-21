Биллингсли прокомментировал заморозку ядерного арсенала США и РФ

Согласие России с предложением Вашингтона временно заморозить ядерные арсеналы обеих стран задает тон будущим переговорам по контролю над вооружением. Об этом в интервью телекомпании PBS сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который разместил ссылку на беседу на своей странице в Twitter в среду, 21 октября.

По его словам, заявление кандидата от демократов на пост президента Джозефа Байдена о готовности немедленно продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) в случае победы на выборах не ослабляет рычагов давления нынешней администрации США, с учетом того, что Россия дала принципиальное согласие на заморозку ядерного арсенала.

Также Биллингсли считает, что в случае победы Байдену и его команде придется «переосмыслять свой подход» к данному вопросу, а также указал на то, что бывший вице-президент, если он станет главой государства, получит доступ к неким «тревожным» разведданным касательно секретных ядерных арсеналов, которые наращивает Китай.

Ранее 21 октября госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия дала принципиальное согласие на заморозку всех своих ядерных арсеналов, США приветствуют это.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на продолжение диалога с Вашингтоном по СНВ. По его словам, продление действия договора — в интересах безопасности и стабильности всего мира.

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. Время дает возможность провести содержательные переговоры, полагает российский лидер. Однако США тогда отказались от этого предложения.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.