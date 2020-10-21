Украина отказалась от российской вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины не ведет переговоров о закупках российских вакцин против коронавируса SARS-CoV-2, сообщается на сайте ведомства в среду, 21 октября.

«Любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне»,— говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что лекарственные средства на Украине допускаются к применению только после их государственной регистрации, кроме того, упрощенной процедурой регистрации могут пользоваться средства, уже зарегистрированные США, Швейцарией, Японией, Австралией, Канадой или Евросоюзом, а заявлений от указанных стран о регистрации российской вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» не поступало. Это «фактически делает невозможным» его закупку и использование на Украине, подчеркнули в минздраве.

По информации ведомства, Украина будет обеспечена вакцинами против COVID-19 в рамках механизма COVAX — Украина вошла в список 92 стран, для которых предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (UK) и Novavax (USA) бесплатно или по ценам ниже рыночных.

Ранее 18 октября посольство США в Киеве заявляло, что Украина не станет покупать российскую вакцину от коронавируса. Оппозиционные украинские политики предположили, что как бы то ни было, Киев в итоге закупит российскую вакцину, но под видом западной.

По мнению блогера Анатолия Шария, украинские власти будут получать препарат по сильно завышенным ценам, отказываясь от прямых поставок из Москвы, чтобы нажиться на закупках.

21 октября на Украине отмечен новый рекорд по числу заболеваний коронавирусом — 6719 случаев. Также зафиксировано рекордное число летальных исходов за сутки — 141 (предыдущий показатель — 113 случаев).