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Посольство США заявило об отказе Украины покупать российскую вакцину

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Украина не станет покупать российскую вакцину от коронавируса, заявило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.

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В сообщении дипмиссии отмечается, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела с главой украинского минздрава Максимом Степановым «конструктивный коллегиальный ужин», в ходе которого обсуждалась ситуация с COVID-19 в стране и реформы в сфере украинского здравоохранения.

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», – заявили в посольстве по итогам встречи.

9 октября депутат Верховной рады Александр Кaчура призвал Киев закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как государство в первую очередь должно заботиться о здоровье граждан.

Не исключил возможности закупить препарат и Степанов, однако позднее отказался от такой идеи.

Оппозиционные украинские политики предположили, что как бы то ни было, Киев в итоге закупит российскую вакцину, но под видом западной.

По мнению блогера Анатолия Шария, украинские власти будут получать препарат по сильно завышенным ценам, отказываясь от прямых поставок из Москвы, чтобы нажиться на закупках.

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