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На Украине отмечен антирекорд по числу новых пациентов с COVID-19

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На Украине за минувшие сутки выявили еще 6719 случаев коронавирусной инфекции, это новый антирекорд суточного прироста заболевших. Соответствующие данные в среду, 20 октября, привел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

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Также зафиксировано рекордное число летальных исходов за сутки —141 (предыдущий показатель — 113 случаев). Выздоровели 2686 человек.

За всё время распространения коронавируса в стране было выявлено 315 826 случаев COVID-19, вылечились 132 219 пациентов. Зарегистрировано 5927 летальных исходов.

Ранее антирекорд по заболеваемости в стране был зафиксирован 17 октября, тогда в СНБО сообщали о 6 410 случаях.

18 октября стало известно, что Украина не станет покупать российскую вакцину от коронавируса, об этом заявляло посольство США в Киеве.

Оппозиционные украинские политики предположили, что, как бы то ни было, Киев в итоге закупит российскую вакцину, но под видом западной.

По мнению блогера Анатолия Шария, украинские власти будут получать препарат по сильно завышенным ценам, отказываясь от прямых поставок из Москвы, чтобы нажиться на закупках.

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