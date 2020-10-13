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Шарий рассказал о желании Украины нажиться на российской вакцине

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Украина может начать закупать российскую вакцину от коронавируса под видом европейской, заявил украинский блогер и политик Анатолий Шарий.

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«Вакцина едет туда (в ЕС. — Ред.), там она просто переливается. И прилетает к нам уже не как российская вакцина», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина» 12 октября.

По его мнению, по такой схеме украинские власти будут получать препарат по сильно завышенным ценам, отказываясь от прямых поставок из Москвы, чтобы нажиться на закупках.

«А это такая история, на ней можно нажить миллиарды», — отметил Шарий.

Он добавил, что для получения российской вакцины Киеву достаточно только желания, так как Москва готова помочь. При этом он выразил уверенность в том, что российский препарат эффективен, а закупившие его страны не разочаруются.

9 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Кaчура призвал Киев закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как главным приоритетом для государства должны быть жизнь и здоровье граждан.

Однако позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит «настоящую» вакцину из Евросоюза.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, несколькими днями ранее выражал готовность поставить Украине «Спутник V» в случае необходимости.

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