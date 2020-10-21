В Nord Stream 2 AG не прокомментировали последствия новых санкций США

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток – 2», не стала комментировать возможные последствия от введения новых санкций США против трубопровода, сообщили в Nord Stream 2 AG 21 октября.

«Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года. Мы не можем комментировать их потенциальные последствия для компаний, поддерживающих проект», — передает сообщение «РИА Новости».

В компании также отметили, что угрозы применения санкций, нацеленных против «Северного потока – 2», повлияют на 120 компаний из более 12 стран Европы.

США накануне расширили санкции против «Северного потока – 2», распространив на проект действие пакета PEESA «О защите энергетической безопасности Европы». Согласно документу на сайте Госдепартамента США, ограничения будут распространены на фирмы, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Впервые Соединенные Штаты ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2», в декабре прошлого года. Швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.

Вашингтон продолжал оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением».

В ЕС и США также звучали призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.