В Минобрнауки назвали невозможным полный перевод вузов на дистанционное обучение

В Минобрнауки на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации не обсуждалась идея полного перевода студентов на дистанционное обучение, так как реализовать это невозможно. Об этом в среду, 21 октября, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

«Эта идея нигде и никогда не обсуждалась. У нас есть, конечно, специфические заведения, которые вообще строят свое обучение в дистанционном формате. Но представить себе, чтобы система нашего высшего образования перешла в дистанционку, это невозможно», — цитирует его ТАСС.

20 октября стало известно, что здания МГТУ имени Баумана могут закрыть из-за нарушений мер по профилактике распространения коронавируса после проведения проверки сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора, которые прибыли в учебное заведение после получения информации о росте числа случаев заболеваемости COVID-19 среди студентов.

В пресс-службе учебного заведения тогда заявили, что еще не закрываются, а устраняют вынесенные им замечания.

С начала нового учебного года в российских университетах ввели масочный режим, исключение сделано для занятий творческой направленности, а также для преподавателей, ведущих лекции. Вузам не запретили проводить очные занятия, но заочные и вечерние курсы рекомендовали временно перевести на дистанционный режим.

В начале октября глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, заявил, что ведомство ежедневно мониторит ситуацию по коронавирусу в регионах. По его словам, вопрос о переводе вузов на удаленный режим обучения студентов пока не рассматривается.

14 октября министр рассказал о напряженной ситуации из-за распространения коронавируса в вузах Москвы. Однако подчеркнул, что все российские университеты продолжают работать в обычном режиме.

Фальков тогда вновь заявил, что университеты будут переходить на дистанционку исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, в настоящее же время на дистанционный формат переводятся только отдельные группы студентов. Также он рассказал о рекомендации Минобрнауки, согласно которой педагогам старше 65 лет следует преподавать дистанционно.

В России на сегодняшний день выявлен 1 447 335 случаев коронавируса, в том числе 15,7 тыс. новых случаев за последние сутки. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

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