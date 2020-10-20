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В МГТУ прокомментировали угрозу закрытия зданий вуза из-за мер по COVID-19

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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана устраняет замечания к несоблюдению мер профилактики коронавируса в зданиях вуза. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

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«Еще не закрыли, есть некоторые замечания к зданию, сейчас разбираемся, работаем с этим вопросом», — передает сообщение ТАСС.

Ранее 20 октября стало известно, что здания МГТУ имени Баумана могут закрыть из-за нарушений мер по профилактике распространения коронавируса после проведения проверки сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора, которые прибыли в учебное заведение после получения информации о росте числа случаев заболеваемости COVID-19 среди студентов.

В российских университетах с нового учебного года ввели масочный режим, исключение сделано для занятий творческой направленности, а также для преподавателей, ведущих лекции. Вузам не запретили проводить очные занятия, но заочные и вечерние курсы рекомендовали временно перевести на дистанционный режим.

14 октября глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал о напряженной ситуации из-за распространения коронавируса в вузах Москвы. При этом он отметил, что все российские университеты продолжают работать в обычном режиме.

Министр отметил, что университеты будут переходить на удаленку исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, в настоящее же время на дистанционный формат переводятся только отдельные группы студентов. Также он рассказал о рекомендации Минобрнауки, согласно которой педагогам старше 65 лет следует преподавать дистанционно.

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