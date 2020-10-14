Фальков заявил о напряженной эпидобстановке в московских вузах

Все российские университеты продолжают работать в обычном режиме, хотя в московских вузах наблюдается наиболее напряженная эпидситуация, связанная с коронавирусом. Об этом в среду, 14 октября, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Наиболее напряженная (ситуация с COVID-19 ― Ред.), по понятным причинам, в столице. Роспотребнадзор провел сплошную проверку исполнения санитарных правил московских вузов. Что касается регионов, то все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе <…> В целом все российские университеты работают в обычном режиме», ― сказал он в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Министр отметил, что университеты будут переходить на «удаленку» исходя их эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, в настоящее же время на дистанционный формат переводятся только отдельные группы студентов. Также он рассказал о рекомендации Минобрнауки, согласно которой педагогам старше 65 лет следует преподавать дистанционно.

Кроме тог, Фальков подчеркнул, что системной проблемы с очередями на входе в российские университеты на сегодняшний день нет, а сама ситуация на контроле у вузов.

Накануне в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова сообщили, что решение о переводе отдельных групп студентов на дистанционный формат обучения зависит от ситуации с коронавирусом на каждом отдельном факультете.

Ранее, 5 октября, глава Минобрнауки заявил, что вопрос о переводе вузов на удаленный режим обучения студентов пока не рассматривается.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровел 1 039 705 человек.

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