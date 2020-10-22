Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино и сериалы

«Любовь без размера» (16+)

Фото: Каропрокат

Режиссер: Мария Шульгина. В ролях: Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Иван Колесников, Софья Лебедева, Ян Гэ, Дмитрий Астрахан

Комедия о кризисе тридцатилетних. Красотка Маша бэк-вокалистка у звезды. Но кроме глянцевой картинки, у нее ничего нет: ни квартиры, ни мужа, ни детей, ни любовника. Да еще и продюсер намекает, что грудь больше не проходит по «профстандартам». Девушка решает исправить ситуацию, но для этого нужно поехать с «бывшим» к подножию Эльбруса. На оздоровительном курорте ее ждет неожиданная встреча и совершенно новые жизненные перспективы.

«Доктор Лиза» (16+)

Фото: Белые ночи

Режиссер: Оксана Карас. В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский

В драме Оксаны Карас рассказывается об одном дне из жизни Елизаветы Глинки. До гибели доктора в страшной авиакатастрофе еще четыре года. А сейчас семья готовится к празднику — тридцатилетию совместной жизни. На ужин приглашены друзья и родные. Но дни Доктора Лизы всегда полны неожиданностей. В больнице на окраине Москвы умирает пятилетняя девочка. Доктор Лиза решается на отчаянный поступок…

«Пересекая Атлантику» (16+)

Фото: Cinenord Drama

Режиссеры: Александр Эйк, Яник Хиен. В ролях: Кайл МакЛоклен, София Хелин, Тобиас Зантельман, Сюзэнн Бертиш, Дэниэл Беттс

Это основанная на реальных событиях невероятная история норвежской кронпринцессы Марты и отношений, связывавших ее с президентом Франклином Рузвельтом. Мини-сериал — участник основного конкурса Каннского фестиваля сериалов. Российская премьера только на more.tv — 27 октября. По сюжету, после оккупации Норвегии нацистской Германией в 1940 году Марта и ее дети по приглашению американского правительства переезжают в Белый дом. Присутствие кронпринцессы вскоре влияет на мнение президента относительно трагических событий, разворачивающихся в Европе.

Концерты

«Александр Розенбаум. 25 лет московским концертам»

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В честь творческого юбилея народный артист РФ приготовил для столицы программу из 25 хитов. Розенбаум даст серию концертов в Большом зале Театра Российской армии.

27, 28 октября, 19:00, Театр Российской армии

Российский национальный оркестр. Солист — Михаил Плетнев, фортепиано

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Один из самых неординарных музыкантов нашего времени Михаил Плетнев не так часто выступает в качестве пианиста, предпочитая дирижерское амплуа. Поэтому его поклонникам стоит обратить внимание на концерт в КЗ «Зарядье». За дирижерский пульт встанет Андрей Рубцов, а худрук Российского национального оркестра займет место за роялем. В программе: Симфония № 49 фа минор и Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор Йозефа Гайдна, Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Роберта Шумана.

27 октября, 19:00, Большой зал «Зарядье»

Музыкальный мир Георгия Данелии (90 лет со дня рождения)

Фото: Мосфильм

Представить без музыки фильмы Георгия Данелии невозможно. Работая над картинами, режиссер сотрудничал с лучшими композиторами, а их произведения исполнял Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством Сергея Скрипки. В этот вечер на сцене Концертного зала имени Чайковского соберутся друзья Георгия Данелии: Евгений Стеблов, Евгения Симонова, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Ив Набиев, Юрий Рост, Михаил Швыдкой. А музыканты исполнят любимые мелодии из кинофильмов: «Сережа», «Я шагаю по Москве», «Путь к причалу», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Паспорт», «Кин-дза-дза». Ведущий концерта — Вячеслав Шмыров.

25 октября, 19:00, Концертный зал имени Чайковского

Театры

«Эсмеральда» (12+)

Фото: МАМТ/Карина Житкова

1000-й спектакль! Премьера легендарного балета на сцене МАМТа состоялась 70 лет назад. Не все «Эсмеральды» доживают до таких юбилеев. Но зрители много лет голосовали «аншлагами». И вот «Эсмеральда» в постановке Владимира Бурмейстера появится на сцене в тысячный раз! Создатели сделали всё, чтобы этот спектакль стал по-настоящему особенным.

Полная драматизма история цыганки Эсмеральды предстает на сцене Музыкального театра к удовольствию тех, для кого балет — не просто вереница движений, а столкновение характеров, история человеческих судеб.

23 октября, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Плутни Скапена» (12+)

Фото: «Сатирикон»/Александр Иванишин

350 лет назад сам Мольер в роли Скапена вышел на сцену парижского Пале-Рояля в свеженаписанном фарсе про ловкого слугу. В постановке Константина Райкина заглавную роль исполняют Артем Осипов и Алексей Бардуков. Режиссер определил жанр спектакля как криминальную комедию и перенес действие в наши дни. Никаких масок дель арте. В спектакле заняты: Денис Суханов, Григорий Сиятвинда, Георгий Лежава, Елизавета Мартинес Карденас, Софья Щербакова.

25 октября, 19:00, «Сатирикон», на сцене «Планета КВН»

«Чайка» (18+)

Фото: МХТ имени Чехова/Александр Иванишин

Для Московского Художественного театра чеховская «Чайка» — особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. Оскарас Коршуновас — один из самых известных и влиятельных современных европейских режиссеров — ставит классику, извлекая из нее актуальные смыслы и обнаруживая вовсе не сиюминутное содержание. В его «Чайке» нет исторического флера. Это трагикомедия о поколениях, это театр без притворства. В роли Нины Заречной Софья Евстигнеева. Дарья Мороз — Аркадина. Также в спектакле заняты: Станислав Любшин, Александр Семчев, Евгения Добровольская, Николай Чиндяйкин, Игорь Верник.

26 октября, 19:00, Основная сцена МХТ имени Чехова

«Холодное сердце» (6+)

Фото: МХАТ имени Горького

Из всех немецких сказочников Вильгельм Гауф считается самым детским — настолько увлекательны его истории. Но «Холодное сердце» — не только лихо закрученный сюжет. Юный угольщик Петер Мунк отправляется в самую чащу Шварцвальдского леса, чтобы столкнуться там с великаном Михеле-Голландцем и отдать ему свое сердце в обмен на звонкую монету. Увы, камень в груди не приносит счастья… И какое везение, что в том же лесу живет Стеклянный человечек! Режиссер: Сергей Харлов. В ролях: Кирилл Зайцев, Тимур Дружков, Эльвира Цымбал, Сергей Габриэлян, Владимир Халтурин и другие.

24 октября, 12:00, Большая сцена МХАТ имени Горького

Музеи

«Сарра Лебедева. Избранное»

Фото: Третьяковская галерея

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи проходит выставка, посвященная выдающемуся скульптору-портретисту Сарре Лебедевой. Зрители познакомятся не только с портретами, но и с монументально-декоративными произведениями художницы. В экспозиции представлены проекты памятников Пушкину, Дзержинскому, Чехову. Всего 70 скульптур. Кроме того, можно посмотреть архивные материалы, рисунки, эскизы и фотографии несохранившихся до наших дней произведений художницы.

До 22 ноября, Инженерный корпус Третьяковской галереи

«Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина»

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

В экспозицию включено более 150 рекламных эстампов из собрания музея, представляющих творчество лучших английских художников и дизайнеров — Обри Бёрдсли, «Братьев» Беггарстафф, Эдварда Макнайта Коффера, Тома Пёрвиса, Эдварда Боудена, Остина Купера и других мастеров. В нескольких залах разместили постеры лондонской подземки, железной дороги и порта, карикатуры, театральные афиши, коммерческие объявления. Одним из самых ярких разделов коллекции является коммерческая графика нефтяного концерна.

До 31 января, Галерея искусств стран Европы и Америки XIX–XX веков (Волхонка, 14)

«История развития мультимедиа искусства. Ленинград — Санкт-Петербург. 1985–2000»

Фото: Центр современного искусства имени Сергея Курёхина

Для выставки был собран воедино и систематизирован по годам и направлениям процесс перехода от аналоговых арт-технологий к цифровым. От первых съемок независимого и параллельного кино режиссерами и художниками андеграунда к видео-арту и синтетическому перформансу. В экспозиции представлены фотоколлажи, результаты работы с программами и эффектами, монтажом и инсталляциями.

До 22 ноября, Центр современного искусства имени Сергея Курёхина