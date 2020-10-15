Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино и сериалы

Гипноз (12+)

Режиссер: Валерий Тодоровский. В ролях: Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина

Психологический триллер о взаимоотношениях подростка и психотерапевта. Молодой человек, чтобы вылечиться от лунатизма, посещает сеансы гипноза доктора Волкова. В результате парень попадает под влияние специалиста до такой степени, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. «Всё, что есть в фильме, — это то, что я видел своими глазами», — говорит режиссер картины Валерий Тодоровский. На площадке присутствовал профессионал-гипнолог, который сидел у монитора и следил за актерами. И как только их поведение «под гипнозом» казалось ему неправдоподобным, специалист делал замечание. Премьера фильма состоялась в рамках ММКФ.

«4 лица Моны Лизы» (12+)

Фото: Sydonia Production

Режиссер: Лука Травеллези Чезана. Участники фильма: Элизабетта Гниньера, Сильвано Винчети, Карла Глори, Даниеле Салерно, Джорджо Круппиони, Джузеппе Паллантини

Нет такого полотна в мире, которое окутывало бы столько тайн. Кто та самая Джоконда с полотна Леонардо да Винчи, неизвестно до сих пор. Документальный фильм создан к 500-летию художника. Авторы попытались разгадать загадку Леонардо. Зрителей ждет путешествие по местам в Италии, где жили прототипы Джоконды: Флоренции, Милану, Урбино и, наконец, региону Базиликата, где находится неизвестная могила самой Моны Лизы. В основу повествования легли новейшие научные исследования.

«Руммейт» (16+)

Фото: Телесто

Режиссер: Анна Яновская. В ролях: Анфиса Черных, Юрий Насонов, Стивен Окснер, Владимир Епифанцев, Михаил Полицеймако, Ольга Хохлова, Никита Тарасов, Лиза Арзамасова, Алексей Маклаков, Ольга Волкова, Андрей Борисов

Романтическая комедия стартует на more.tv 15 октября. Это история молодых людей, приехавших в столицу из разных городов России и поселившихся в одной большой квартире в центре. Они мечтают покорить Москву, строят планы на бизнес. Случайно ребята становятся обладателями довольно крупной суммы денег. Но, как выясняется позже, «легкие» деньги нужно заработать. В этом ребятам помогают соседи по дому, англичанин и строители из Таджикистана.

Концерты

«Т Фестиваль»

Фото: tretyakovgallery.ru

Третьяковская галерея открыла третий сезон фестиваля классической музыки. Он пройдет в знаменитом зале Врубеля Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Это редкая возможность не только побывать на концерте, но и осмотреть постоянную экспозицию музея. 17 октября с концертом выступит народный артист России, пианист Михаил Плетнев.

17 октября, 21:30, Третьяковская галерея

«Лучшее для органа»

Фото: mosconsv.ru

«Органист года» — новая, не имеющая в России аналогов премия. Ее организаторы хотели привлечь внимание к представителям этой редкой специальности. Имена лауреатов были оглашены на днях, а уже 20 октября публика сможет оценить выбор жюри. В гала-концерте, который состоится в Московской консерватории, участвуют Лада Лабзина, Денис Писаревский, Хироко Иноуэ, Наталья Летюк, Андрей Бардин. В программе произведения Баха, Сен-Санса, Видора, Мессиана, Пьяццоллы и других композиторов.

20 октября, 20:00, Большой зал Консерватории

Театры

«Слово о полку Игореве»

Фото: mxat-teatr.ru

Древнерусский эпос впервые инсценировал режиссер Игорь Ларин. Памятник русской словесности из школьной программы представят на Малой сцене МХАТ имени Горького. Вот уже несколько веков древняя летопись остается самым загадочным произведением русской литературы. В сотнях переводов нет абсолютной точности. До сих пор лингвисты находят в поэме «белые пятна», разгадать которые не могут. Постановка призвана помочь приблизиться к пониманию шедевра. В ролях: Александр Карпенко, Николай Коротаев, Юрий Ракович, Герман Андреев, Кирилл Зайцев, Алексей Смирнов, Кристина Пробст, Мария Янушевская и другие.

21 октября, 19:00, Малая сцена МХАТ имени Горького

«Бесы»

Фото: barvikhaconcerthall.ru

В новом спектакле худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов не инсценировал роман классика, а скорее по-своему прочел прозу Достоевского. Как считает режиссер, «Бесы» — это произведение об исследовании границ и пределов, об изношенности ценностей, о психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. В главных ролях: Елена Морозова, Александра Ребенок, Игорь Миркурбанов, Никита Ефремов, Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина. Добавим, что театр находится на реконструкции, поэтому спектакли играют не в своих стенах.

21 и 22 октября, 19:00, КЗ «Барвиха Luxury Village»

«Дикарка»

Фото: .mayakovsky.ru

Театр Маяковского представил зрителям комедию «Дикарка», написанную Александром Островским в соавторстве с Николаем Соловьевым. Режиссер — Юрий Иоффе. Действие спектакля разворачивается в дворянской усадьбе XIX века. Сюда из Парижа приезжает немолодой наследник рода Ашметьевых Александр. Он планирует получить деньги на беспечную жизнь и уехать вновь за границу. Но его супруга, чтобы удержать мужа, не находит ничего лучшего, чем свести его с красавицей-соседкой Варенькой. Сомнительная интрига принимает серьезный оборот. В ролях: Людмила Иванилова, Зоя Кайдановская, Сергей Рубеко, Виктор Запорожский, Макар Запорожский, Евгений Паромов, Елена Мольченко.

16 октября, 19:00, сцена на Сретенке Театра Маяковского

«Леди на день»

Фото: teatrarmii.ru

На сцене Театра Армии премьера в постановке Дмитрия Астрахана — спектакль «Леди на день». Зрители становятся свидетелями одного безумного дня из жизни американского города, дня, наполненного оптимизмом, юмором и ожиданием чудес. Анни доживает свой век, торгуя яблоками на улицах Бруклина. Но окружающим невдомек, что когда-то эта нищенка была замужем за аристократом. У нее есть дочь Луиза, которая выросла с отцом в Европе. Девушка вместе с мужем и его отцом графом Ромеро собираются приехать в Нью-Йорк к Анни. Луиза полагает, что ее мать — великосветская дама… В ролях: Екатерина Стриженова, Анастасия Стоцкая, Ольга Богданова, Михаил Полицеймако, Анатолий Руденко, Артем Каминский, Сергей Колесников, Владимир Еремин.

20 октября, 19:00, Театр Российской Армии

Музеи

«Сергей Есенин: «Я сердцем никогда не лгу...»

Фото: artmoskovia.ru

Выставка приурочена к 125-летию со дня рождения поэта. Посетители смогут увидеть архивные документы и фотографии, прижизненные издания, рукописи, переписку Сергея Есенина с родными и друзьями. Многие экспонаты демонстрируются впервые. Особого внимания заслуживают бюст поэта работы Сергея Конёнкова, посмертная маска и автографы по делу о смерти Есенина.

До 10 декабря, Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина

«Александр III Миротворец»

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

К 175-летию со дня рождения императора Александра III Исторический музей открывает выставку, посвященную одному из самых знаковых правителей России. Из всех правителей династии Романовых, управлявших Россией в XIX веке, судьба отвела ему чуть более 13 лет. На выставке представлены документы, личные вещи императора, кресло из кабинета в Аничковом дворце, фотографии, коллекции Александра III, оружие, живопись. Для экспозиции ценности предоставили Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музеи Московского Кремля.

До 28 февраля, Исторический музей

«В присутствии всех». IV Международный инклюзивный фестиваль

Музей — место для людей с разными возможностями. Об этом можно будет больше узнать, став участником фестиваля, проходящего в ГМИИ имени Пушкина. Для посетителей с особенностями проведут экскурсии глухие экскурсоводы. О произведениях искусства и художниках они расскажут языком жестов. В программе фестиваля перформансы и мастер-классы для людей с инвалидностью и всех желающих. Среди участников художники из России, Швейцарии, Японии, США, Финляндии, Израиля, Германии, Великобритании, Ирландии, Литвы, Италии, Гонконга и Мозамбика. Мероприятия фестиваля будут также доступны онлайн.

До 25 октября, ГМИИ имени Пушкина