Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино и сериалы

«Стрельцов»

Режиссер: Илья Учитель, в ролях: Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев, Виктор Добронравов, Ася Домская, Надежда Маркина и другие

К 20 годам у него есть всё, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он — Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед сборной СССР на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион.

«Заклятье. Дом 32»

Фото: Экспонента

Режиссер: Альберт Пинто, в ролях: Бегонья Варгас, Иван Маркос, Беа Сегура, Серджо Кастелланос, Хосе Луис Де Мадарьяга, Иван Ренедо, Конча Веласко, Хавьер Ботет и другие

История, рассказанная в фильме, основана на реальных событиях. Начало 1970-х. Мечтая о новой жизни в большом городе, семья въезжает в просторную квартиру, где сохранилась вся обстановка от старых жильцов. Очень скоро люди понимают, что кроме них в квартире находится нечто жуткое. Оно общается с ними через парализованного деда, оставляет записки, запрещая покидать квартиру и прибегать к помощи специалистов. Чтобы выжить, членам семьи нужно разгадать тайну дома 32.

«Белка и Стрелка: Карибская тайна»

Фото: Каропрокат

Режиссер: Инна Евланникова

У берегов Кубы происходит загадочная аномалия — огромный водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братского народа с разведывательной миссией. Красочная Куба, лазурная гладь океана и окутанный тайнами подводный мир встречают героев. Четвероногим исследователям и их команде предстоят опасные приключения, которые не только приведут их к разгадке, но и проверят дружбу на прочность.

«Гнездо»

Фото: Capella Film

Режиссер: Шон Дуркин, в ролях: Джуд Лоу, Кэрри Кун, Чарли Шотуэлл, Адиль Ахтар, Таттиона Джонс, Майкл Калкин, Джеймс Нельсон-Джойс, Каиса Хаммарлунд, Эбби Стретч и другие

Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети — всё это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. В погоне за наживой он бросает всё и отправляется в Англию покорять новые вершины. Однако Старый Свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради власти и денег?

«Ундина»

Фото: Русский Репортаж

Режиссер: Кристиан Петцольд, в ролях: Паула Бер, Франц Роговский, Марьям Заре, Якоб Маченц, Анна Ратте-Полле, Рафаэль Стаховяк

История всепоглощающей любви на грани жизни и смерти получила сразу два приза Берлинского кинофестиваля. Перед зрителями разворачивается классический сюжет эпохи романтизма на фоне современного Берлина.

Красавица Ундина знает всё об архитектуре восточной и западной частей города, рассказами девушки заслушиваются посетители выставки и мечтатель Кристоф. Знакомство молодых людей мистическим образом сближает их. Но у Ундины есть тайна — ее прошлое — роковой роман с Йоханнесом, человеком, который предал…

«Овсянки»

Фото: Апрель МИГ Пикчерс

В рамках проекта «КАРО.Арт» состоится специальный показ фильма «Овсянки» — триумфатора Венецианского кинофестиваля 2010 года. После просмотра пройдет обсуждение картины с режиссером Алексеем Федорченко и продюсером Игорем Мишиным. Модератор — кинокритик Антон Долин.

Мирон Алексеевич, директор бумажно-целлюлозного комбината, едет хоронить жену Таню в те места, где они когда-то проводили медовый месяц. Едет не один, а с фотографом по имени Аист, которому по дороге рассказывает трогательные подробности своей жизни с Таней. В повествование вплетаются воспоминания героев, а также обряды и верования народа мери — малочисленного финского племени, когда-то жившего в Северном Поволжье и растворившегося среди русских.

24 сентября, 20:00, киноцентр «Октябрь», зал 1

«Без крыши. Вне закона»

Фото: Centre Méditerranéen de Création Cinématographique

Программа Garage Screen представляет последний показ с пленки. В канаве на территории виноградника находят тело молодой девушки, замерзшей насмерть. Из разговоров с теми, кто повстречал бездомную на своем пути, неназванная женщина-интервьюер (режиссер Аньес Варда) по крупицам составляет летопись последних дней ее жизни. Поэтический фильм Варда, считающийся ключевым достижением режиссера, был награжден «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля, а актриса Сандрин Боннер («За наших любимых») получила за роль непримиримой Моны премию «Сезар». Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами.

27 сентября, 19:30, Летний кинотеатр на площади Искусств

Театры и концерты

И. Штраус — «Летучая мышь». XII Большой фестиваль РНО

Фото: Концертный зал имени П. И. Чайковского

Российский национальный оркестр, основанный в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым, представит знаменитую оперетту «Летучая мышь» Иоганна Штрауса – сына в концертном исполнении. Дирижер — Константин Хватынец.

26 сентября, 19:00, Концертный зал им. П.И. Чайковского

«Наше всё…» Тургенев. Метафизика любви

Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru

Премьера в Театре Наций от режиссера Дмитрия Сердюка. В основу литературно-музыкальной композиции «Метафизика любви» положен одноименный сценарий Сергея Соловьева, который был создан им для Татьяны Друбич и Олега Янковского. В нем повествуется о близких и непростых отношениях русского писателя Ивана Тургенева и французской примадонны Полины Виардо. Исполнители главных ролей Сати Спивакова и Владимир Кошевой не пытаются с исторической достоверностью воспроизвести образы Виардо и Тургенева. Они существуют внутри театральной фантазии режиссера. В спектакле звучит музыка Фредерика Шопена, Эрика Сати, Исаака Шварца и Леонида Десятникова.

26, 27 сентября, 20:00, Театр Наций

«Дачники»

Фото: Театр им. Ермоловой/ermolova.ru

Премьера в Театре имени Ермоловой. Лауреат премии «Золотая маска» режиссер Евгений Марчелли поставил спектакль по пьесе Максима Горького. Как и во всех работах Марчелли, зрителей ждут неожиданные открытия и оригинальный взгляд на произведение, написанное в самом начале прошлого века. В спектакле играют Стася Милославская, Кристина Асмус, Дарья Мельникова и другие.

27, 28 сентября, Театр имени Ермоловой

«Похождения повесы»

Фото: Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко/stanmus.ru/Сергей Родионов

МАМТ представляет последние показы одного из самых важных неоклассицистских сочинений Игоря Стравинского — англоязычную оперу «Похождения повесы». Либретто Уистена Хью Одена и Честера Коллмена основано на серии гравюр Уильяма Хогарта, рассказывающих о восхождении и падении молодого человека по имени Том Рэйкуэлл. Режиссер Саймон Макберни.

28 сентября, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Музеи

«НЕНАВСЕГДА»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Выставка «НЕНАВСЕГДА» об эпохе брежневского застоя вновь открылась для посетителей в Третьяковке. Портреты Брежнева, экспозиционные стенды, стилизованные под советские шкафы-стенки, красные транспаранты на стенах... После нашумевшего проекта «Оттепель», посвященного хрущевскому времени, музей решил представить искусство периода застоя: от 1968-го (ввод танков в Прагу) до 1985-го (начало перестройки). В итоге получился не просто сборник художественных достижений за два десятилетия, а попытка психологического анализа эпохи.

До 11 октября, Новая Третьяковка

Фотовыставка Саши Генциса «Управляемые небеса»

Фото: Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА»

К 75-летию Великой Победы открылась выставка, которая позволяет зрителю заглянуть в кабины исторических самолетов и вертолетов Центрального музея Военно-воздушных сил. Уникальность 22 крупноформатных работ в том, что они, помимо прочего, помогают почувствовать себя за штурвалом. Создается эффект присутствия, можно разглядеть мельчайшие детали легендарных летательных аппаратов. Для полного погружения в происходящее Саша Генцис соединил снимки кабин с пейзажами из собственного фотоархива.

До 8 ноября, фонд культуры «Екатерина»