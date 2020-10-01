Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино и сериалы

«Хандра»

Режиссер: Алексей Камынин, в ролях: Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас, Екатерина Агеева, Ксения Зуева, Семен Барков, Анастасия Куимова, Анна Чиповская, Равшана Куркова, Тимофей Трибунцев, Иван Янковский, Александр Гордон

История троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярка, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами и воплотить планы в жизнь друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты и прочие небезопасные сограждане.

«Капоне. Лицо со шрамом»

Фото: Экспонента

Режиссер: Джош Транк, в ролях: Том Харди, Линда Карделлини, Ноэль Фишер, Мэтт Диллон, Джек Лауден, Кайл Маклоклен, Кэтрин Нардуччи, Сью-Линн Ансари, Уэйн Пер, Мэйсон Гуччионе

Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег — итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь — это хорошо продуманная игра?

«Честный кандидат»

Фото: UPI

Режиссер: Джон Стюарт, в ролях: Стив Карелл, Роуз Бирн, Крис Купер, Брент Секстон, Уилл Сассо, С.Дж. Уилсон, Том Ки, Чарльз Грин, Алан Айсинберг, Тофер Грейс, Мэтт Льюис, Винс Писани

Что элегантная столичная парочка забыла в городке под названием Оленье Озеро штата Висконсин? Именно в этом захолустье был обнаружен единственный честный дурачок с железными принципами — идеальный ключ к сердцам достопочтенных провинциальных избирателей. За ним охотится пара элитных политтехнологов из враждующих партий. И ему — бравому полковнику в отставке — предстоит сразиться за будущее демократии всей страны, а может, и целого мира. Есть лишь один нюанс — сам кандидат об этом еще не знает.

Премьера второго сезона сериала «Трудные подростки»

Фото: more.tv

5 октября на сервисе more.tv состоится премьера первой серии второго сезона одного из самых популярных интернет-проектов прошлого года — сериала «Трудные подростки» из линейки more originals. Новые эпизоды будут выходить в бесплатном доступе раз в неделю по понедельникам, режиссером проекта выступил Рустам Ильясов.

По сюжету Антон Ковалев (Никита Волков) вынужден вернуться в центр трудных подростков. После истории с оружием он едва вновь не отправился за решетку и пообещал себе не связываться с юными уголовниками. Но доказывать свои тренерские способности нужно, а больше его нигде не ждут. Теперь Ковалев пытается сколотить из ребят футбольную команду, чтобы выиграть городской турнир.

Концерты

Гала-концерт конкурса молодых композиторов «Партитура»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Крупнейший конкурс отечественной современной симфонической музыки «Партитура», организованный Союзом композиторов России, подводит итоги. Церемония награждения совмещена с гала-концертом из семи произведений победителей конкурса, которые исполнит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Дирижер — Алексей Ходорченков.

1 октября, 19:00, Большой зал консерватории

Концерт Хиблы Герзмавы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Одна из главных звезд российской оперной сцены, Хибла Герзмава, даст сольный концерт. В программе вечера прозвучат арии Вивальди, Перголези, Генделя, Баха и других великих композиторов. Аккомпанировать звезде будет Федор Строганов (орган).

1 октября, 19:00, зал «Зарядье»

Турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Всероссийский юношеский симфонический оркестр начинает гастроли по стране, которые завершатся концертом в Москве. Коллектив из самых талантливых молодых исполнителей классической музыки, собранных со всей России Юрием Башметом, исполнит Праздничную увертюру Дмитрия Шостаковича, Большую серенаду Александра Чайковского и Третью симфонию Людвига ван Бетховена. Увы, сам маэстро Башмет на сцену не выйдет — на днях стало известно, что он заболел коронавирусом. Но его заменит дирижер из Эквадора Фредди Кадена.

4 октября, 18:00, зал «Зарядье»

Театры

«Собрание сочинений»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Театр «Современник» начинает юбилейный, 65-й сезон в день рождения Олега Ефремова премьерой — показом спектакля «Собрание сочинений». Пьесу Евгения Гришковца поставил новый худрук театра Виктор Рыжаков. В главных ролях: Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов и Светлана Иванова. Спектакль «Собрание сочинений» — это погружение в судьбу одной семьи и одновременно в судьбу человечества. Попытка разгадать код абсолютного счастья и понять, возможно ли оно вообще.

Пьеса впервые представлена на театральной сцене: созданный в 2020 году текст не только не ставился в других театрах, но и не публиковался. К работе с драматургией Гришковца — нашего современника, мастера слова и психологизма — театр обратился впервые. Здесь предельная искренность и тончайшие переживания, характерные для драматурга, вырастают в осмысление вечных философских категорий.

1 октября, 19:00, «Современник»

«Дон Кихот»

Фото: Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко/stanmus.ru/Светлана Аввакум

Французский балетмейстер Лоран Илер первым в России представил балет «Дон Кихот» в версии Рудольфа Нуреева. Российский танцовщик и хореограф выбрал именно академическую хореографию, которая, по его мнению, выражает «душу балета».

2, 3 октября, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Наше всё… Циолковский»

Фото: facebook.com/theatreofnations

Режиссер Андраник Саатчян поставил спектакль про Циолковского. Городской чудак, глухой калужский учитель, волшебник в дырявых штанах, разъеденных кислотой во время опытов... Константин Эдуардович Циолковский вошел в мировую историю как философ и изобретатель в области аэронавтики, космонавтики и ракетодинамики. А еще он был многодетным отцом, и именно таким, увиденным глазами старшей дочери Любови, он предстанет в новом моноспектакле актрисы Анастасии Егоровой. Основным источником ее вдохновения стали 20 страниц неопубликованных воспоминаний Любови Константиновны, названные просто: «Рядом с отцом».

2, 3, 4 октября, 19:00, Новое Пространство Театра Наций

«Чайка»

Фото: МХТ им. А.П. Чехова/mxat.ru/Александр Иванишин

Режиссер Оскарас Коршуновас поставил для Московского Художественного театра особую пьесу — чеховскую «Чайку». После триумфальной постановки К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко изображение чайки стало эмблемой МХТ. В год 160-летия со дня рождения Чехова «Чайка» возвращается на сцену Художественного театра.

В «Чайке» Коршуноваса нет исторического флера. Это трагикомедия о поколениях, театр без притворства, в котором лаконичное оформление, отсылающее к скандинавской архитектуре и холодной северной природе, сочетается с взрывными проявлениями чувств.

4 сентября, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

Музеи

«Ча Ща. Выставка в лесу»

Фото: facebook.com/JARTGAL

Выставка ленд-арта исследует лес как феномен культуры в контексте нынешнего непростого времени. В лесу в районе Клязьминского водохранилища выставлены 42 инсталляции российских художников, в числе которых — Франциско Инфанте, Александр Бродский и другие ведущие деятели contemporary art. Выставка разбита на несколько тематических разделов, художником-оформителем выступил Павел Пепперштейн. Куратор проекта — Андрей Ерофеев.

До 20 октября, курорт «ПИРогово»

«Я, Энди Уорхол»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Изображения консервных банок, серебряная скульптура в виде бутылки колы, портреты Мэрилин Монро и Ленина, парящие подушки с гелием… В здании Новой Третьяковки открылась масштабная выставка работ Энди Уорхола. Подавляющее большинство экспонатов — шелкографии с автографом автора, но для ретроспективы художника, сделавшего тиражирование своим главным принципом, это не недостаток. Напротив, наглядная иллюстрация, как штучное искусство можно превратить в масс-маркет, а серьезные идеи упаковать в поп-оболочку.

До 31 октября, помещение Союза художников в Новой Третьяковке