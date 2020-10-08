Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино и сериалы

«Генерал де Голль» (16+)

Режиссер: Габриель Ле Бомен. В ролях: Ламбер Вильсон, Изабель Карре, Оливье Гурме, Катрин Муше, Жиль Коэн

Первый полнометражный фильм, рассказывающий о легендарном генерале. Во время Второй мировой войны он был голосом Сопротивления. Режим Виши, сотрудничавший с Гитлером, приговорил де Голля к смертной казни, но он спасся, помог своей стране освободиться от нацистов и после победы возродил Францию. Фильм рассказывает не только о военной и политической карьере генерала, но и о его личной жизни.

«KITOBOY» (16+)

Фото: СППР

Режиссер: Филипп Юрьев. В ролях: Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев, Мария Чупринская

Полнометражный дебют режиссера Филиппа Юрьева отмечен наградами Венецианского кинофестиваля и «Кинотавра». Ученик Алексея Учителя писал сценарий этой картины семь лет. В основе сюжета лежит сильная человеческая история, соединяющая в себе необычность и универсальность. Жизнь чукотского охотника Лешки меняется с появлением в их селе интернета. Парень влюбляется в девушку из видеочата. А узнав, что она живет в Детройте, Лешка отправляется на ее поиски в Америку.

«Неприлично богатые» (18+)

Фото: 20th Television

Режиссеры: Тейт Тейлор, Янн Тернер, Кристина Ворос. В ролях: Ким Кэтролл, Стив Харрис, Обри Доллар, Мелиа Крейлинг

11 октября онлайн-сервис more.tv представит премьеру 10-серийной драмы «Неприлично богатые». Это история из мира больших денег, где у каждого есть свой мотив и никто не собирается сдаваться без боя. Глава богатейшей семьи с юга США разбивается в авиакатастрофе. Наследники — жена и дети — с удивлением узнают, что у погибшего есть еще трое внебрачных детей. О них он не забыл и в завещании. Этот факт напрямую угрожает репутации и благосостоянию семейства. Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета и интриги. В главной роли — Ким Кэтролл, та самая Саманта из «Секса в большом городе».

«Руммейт» (16+)

Фото: Телесто

Режиссер: Анна Яновская. В ролях: Анфиса Черных, Юрий Насонов, Стивен Окснер, Владимир Епифанцев, Михаил Полицеймако, Ольга Хохлова, Никита Тарасов, Лиза Арзамасова, Алексей Маклаков, Ольга Волкова, Андрей Борисов

Романтическая комедия стартует на more.tv 15 октября. История молодых людей, приехавших в столицу из разных городов России и волей случая поселившихся в одной большой квартире в центре. Они мечтают покорить Москву, строят планы на бизнес. Случайно ребята становятся обладателями довольно крупной суммы денег. Но, как выясняется позже, даже их нужно заработать. В этом ребятам помогают соседи по дому, англичанин и строители из Таджикистана.

Концерты

«Вселенная Бетховен»

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga проводится в 20-й раз. Концерты состоятся сразу на нескольких площадках Москвы. Главной темой фестиваля станет музыка Бетховена, чье 250-летие в этом году отмечает весь музыкальный мир. На сцене Большого зала консерватории пройдет концерт, на котором прозвучат Пятая симфония и Концерт для скрипки с оркестром ре мажор. За дирижерский пульт Московского государственного симфонического оркестра встанет Виктор Жакоб (Франция).

11 октября, 19:00, Большой зал консерватории

«Классика и джаз. Денис Мацуев»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Для участия в концерте на сцене «Зарядья» Денис Мацуев пригласил друзей — известных джазовых музыкантов Андрея Иванова (контрабас), Александра Зингера (ударные), а также победителей конкурса «Синяя птица» Ярославу Симонову (вокал), Екатерину Мочалову (домра), Анастасию Тюрину (балалайка). В программе — импровизации на джазовые и классические темы.

10 октября, 16:00 и 19:00, Большой зал «Зарядье»

Театры

«Евгений Онегин»

Фото: Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко/Олег Черноус

Опера Чайковского стала первым спектаклем студии под руководством великого реформатора театрального искусства Константина Станиславского. В 2007 году «Евгений Онегин» вновь появился в репертуаре театра. Создатели отнеслись к легендарному спектаклю Станиславского с максимальным уважением, но не стали копировать его. Главные партии исполнят: Станислав Ли, Ирина Ващенко, Владимир Дмитрук, Дмитрий Ульянов.

14 октября, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Ювенильное море»

Фото: МХТ им. Чехова/Александр Иванишин

В МХТ им. А.П. Чехова премьера: «Ювенильное море». Наталья Назарова инсценировала повесть Андрея Платонова, написанную в 1934 году. Режиссер признается, что хотела поговорить о серьезных вещах весело. «Платонов ведь очень остроумный автор, он — наследник Гоголя, из компании Маркеса, — говорит Наталья Назарова. — У нас получается временами страшная, временами веселая и очень абсурдная сказка. Это спектакль о том, как люди впадают в великие коллективные иллюзии и как эти иллюзии приводят к катастрофам».

В спектакле заняты Алена Хованская, Павел Ващилин, Мария Сокова, Евгений Перевалов, Валерий Трошин, Николай Сальников, Артем Волобуев, Юлия Чебакова

10 и 11 октября, 19:00, МХТ им. Чехова, Малая сцена

«Все тут.»

Фото: Московский театр «Школа современной пьесы»

Дмитрий Крымов представит зрителям спектакль о своих великих родителях — режиссере Анатолии Эфросе и театральном критике Наталье Крымовой. «Все тут.» — давний сокровенный замысел художника. В качестве литературной основы он выбрал пьесу Торнтона Уайлдера «Наш городок». Текст драматурга — отправная точка для полета фантазии и погружения в собственное прошлое. В 1975 году спектакль по этому произведению режиссер видел вместе с родителями. Постановка театра из США потрясла его и во многом определила выбор профессии.

В ролях: Мария Смольникова, Александр Феклистов, Юрий Чернов, Джульетта Геринг, Николай Голубев

10 и 11 октября, 19:00, Московский театр «Школа современной пьесы»

«Не курортный роман»

Фото: МХАТ им. М. Горького

МХАТ продолжает творческие эксперименты на своей сцене. На этот раз зрителям представят спектакль в жанре «вербатим». В основу документальной пьесы «Не курортный роман» легли интервью реальных женщин, отдыхавших в Сочи. На вечер сцена МХАТа превратится в телестудию. Семь участниц телешоу разных возрастов, социального статуса, национальностей поделятся своими историями. Роли исполнят Алика Смехова, Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова и другие актрисы.

10 октября, 19:00, МХАТ им. М. Горького

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сезон «Ленкома Марка Захарова» открылся премьерой спектакля «Под одной крышей». Пьеса Людмилы Разумовской рассказывает о женщинах трех поколений, оставшихся без мужчин, но всё же пытающихся обрести свое счастье. Хотя бабушке, матери и дочери сделать это очень сложно. Претензий у каждой друг к другу выше крыши. Режиссер Роман Самгин взял на себя смелость и переделал финал пьесы. Если у автора он трагический, то на сцене «Ленкома» три женщины все-таки дождутся своего принца. В ролях: Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Варвара Лаптева, Степан Косыгин.

12, 13 октября, 19:00, «Ленком Марка Захарова»

Музеи

«Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали»

Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля

В выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца посетители увидят около 400 произведений из драгоценных металлов с эмалью: работы русских ювелирных фирм ХIХ – начала ХХ столетия. Впервые на одной выставочной площадке будут собраны творения Карла Фаберже и Федора Рюкерта. В столицу привезли сокровища из более чем 20 музеев и частных собраний России и Великобритании. Организаторы предупреждают, билеты можно приобретать на сайте, а посещение будет организовано по сеансам, каждые полчаса с 10 до 16 часов.

До 10 января, Музеи Московского Кремля

«Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее»

Фото: Театральный музей им. А.А. Бахрушина

Бахрушинский музей представляет выставку к 155-летию со дня рождения своего основателя. Алексей Александрович Бахрушин создал первый в России Театральный музей. В экспозиции можно увидеть личные вещи коллекционера, подарки, которые получали от него выдающиеся актеры того времени, артефакты, принадлежавшие Станиславскому, Шаляпину, Ермоловой. Неутомимый исследователь истории русского театра Бахрушин спас уникальные архивы, сохранил дневники Матильды Кшесинской, мемуары Мариуса Петипа. Их тоже можно увидеть на выставке.

До 21 марта, Главное здание Театрального музея им. А.А. Бахрушина.

«Я, Энди Уорхол»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Изображения консервных банок, серебряная скульптура в виде бутылки колы, портреты Мэрилин Монро и Ленина, парящие подушки с гелием… В здании Новой Третьяковки проходит масштабная выставка работ Энди Уорхола. Подавляющее большинство экспонатов — шелкографии с автографом автора, но для ретроспективы художника, сделавшего тиражирование своим главным принципом, это не недостаток. Напротив, наглядная иллюстрация, как штучное искусство можно превратить в масс-маркет, а серьезные идеи упаковать в поп-оболочку.

До 10 января, Выставочный зал Союза художников в Новой Третьяковке