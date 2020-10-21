Матвиенко обвинила «Норникель» в безразличии к Отечеству

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не может назвать «Норникель» социально ответственной компанией, так как в последнее время Норильск превратился из красивого города в трущобы. Такое мнение она высказала в среду, 21 октября, по итогам выездного совещания комитетов верхней палаты российского парламента, проведенного в Норильске, в том числе и в связи с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3.

Матвиенко указала на абсолютно изношенные городскую инфраструктуру, водоканал, дороги и жилье Норильска, с иронией предположив, что руководители компании бояться вылететь из списка Forbes, если потратят деньги на детсады для детей рабочих.

«Какая же она социально ответственная? Для них построить школу, два детских сада — это чашка кофе, два раза им в ресторан сходить, извините меня, — цитирует ее ТАСС. — С 1996 года ни одной школы. Школы устаревшие морально, без спортивных сооружений».

Матвиенко подчеркнула, что призывать к совести «Норникель» нет смысла, так как «там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к Отечеству», но мириться с тем, что компания зарабатывает миллиарды, а люди, приносящие ей эти деньги, живут в некомфортных условиях, в Совфеде не собираются.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной и собирается оспорить в суде методику расчета.

В середине сентября «Норникель» представил план рекультивации земель, которым был нанесен урон после разлива топлива под Норильском.

30 сентября компания оценила расходы на ликвидацию последствий аварии в 12 млрд рублей, в середине октября «Норникель» заявил о потраченных на ликвидацию ЧС 3 млрд рублей.