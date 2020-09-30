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«Норникель» оценил расходы на ликвидацию последствий аварии в 12 млрд рублей

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«Норникель» потратил порядка 12 млрд рублей на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили в компании.

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«В настоящее время компания оценивает общие затраты на очистку примерно в 12 млрд рублей (около $150 млн)», — приводит ТАСС текст сообщения.

15 сентября «Норникель» представил план рекультивации земель, которым был нанесен урон после разлива топлива под Норильском. В результате рекультивации планируется восстановить земли до состояния, соответствующего требованиям законодательства России.

В тот же день вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев заявил, что в рамках ликвидации ЧС в Норильске обработано 400 тыс. кв. м территории зоны загрязнения.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан. После этого в зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

В начале августа «Норникель» представил в Общественной палате России черновик плана по ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске, разработанный совместно с комиссией при Минприроды. Документ предусматривает проведение работ вплоть до 2025 года. При этом металлургическая компания заявила о планах оспорить размер ущерба, подтвердив при этом обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

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