«Норникель» заявил о потраченных на ликвидацию ЧС около 3 млрд рублей

«Норильский никель» потратил 3 млрд рублей на ликвидацию аварии в Норильске, произошедшей вследствие разлива дизельного топлива. Об этом в среду, 14 октября, сообщил на заседании профильных комитетов Совета Федерации в Красноярске директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

«Мы потратили уже порядка 3 млрд в рамках ликвидации этой аварии. В период до 2020 года наши средние годовые операционные затраты составляли по норильскому дивизиону порядка 45 млрд. С 2021 года затраты, заложенные в бюджет компании, <...> — 58 млрд», — передает его слова «РИА Новости».

Уткин отметил, что финансирование было проведено в рамках разработанных программ по всем предприятиям, расположенным в норильском промышленном районе, для повышения надежности фондов сетей и оборудования.

Ранее, 30 сентября, компания оценила расходы на ликвидацию последствий аварии в 12 млрд рублей.

15 сентября «Норникель» представил план рекультивации земель, которым был нанесен урон после разлива топлива под Норильском. В результате рекультивации запланировано восстановить земли до состояния, соответствующего требованиям законодательства России.

В тот же день вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев заявил, что в рамках ликвидации ЧС в Норильске обработано 400 тыс. кв. м территории зоны загрязнения.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

В начале августа «Норникель» представил в Общественной палате России черновик плана по ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске, разработанный совместно с комиссией при Минприроды. Документ предусматривает проведение работ вплоть до 2025 года. При этом металлургическая компания заявила о планах оспорить размер ущерба, подтвердив при этом обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.