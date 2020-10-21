В «Векторе» заявили о безопасности вакцины для пожилых и аллергиков

Вакцина от коронавируса, разработанная специалистами государственного научного центра «Вектор», доказала свою безопасность как для здоровых людей, так и для аллергиков и лиц старшего возраста. Об этом в среду, 21 октября, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов на специальной сессии в рамках ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы рассматриваем вариант применения ее в дальнейшем на клинических исследованиях на детях, начиная с возраста 14–17 лет», — цитирует его «Интерфакс».

При этом Максютов указал, что состав вакцины меняться не будет.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург выделил четыре группы людей, у которых в результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу вырабатываются плохо. К ним относятся пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты. При этом он заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется примерно через месяц.

В свою очередь доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отметил, что вакцина может не подействовать на людей с иммунодефицитом.

В настоящее время в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

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