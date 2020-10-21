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В Москве рассказали о карантине для посетителей ночных клубов

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Посетителей развлекательных заведений Москвы не будут обязывать уходить на карантин при выявлении коронавируса у одного из гостей. Об этом в среду, 21 октября, радиостанции «Эхо Москвы» рассказал глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк.

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По его словам, информация о формировании базы данных москвичей не соответствует действительности.

19 октября сообщалось, что в Москве заработал сервис для регистрации посетителей ночных клубов или иных заведений, мероприятия в которых проходят с 0:00 до 6:00. Воспользоваться сервисом можно после сканирования QR-кода на входе в заведение.

Согласно соответствующему указу мэра города Сергея Собянина, работники и посетители данных заведений смогут попасть в них при условии регистрации по номеру телефона.

Предполагается, что пользоваться нововведением будет более 500 столичных ночных клубов и баров. Мера введена для того, чтобы в случае обнаружения коронавируса у одного из присутствующих можно было оповестить об этом всех остальных.

Как отметил ранее Немерюк, тех, кто не будет использовать новую систему, будут штрафовать. Он также допустил, что, если эта система покажет свою эффективность, ее могут распространить и на другие заведения, в том числе на рестораны, салоны красоты.

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