В мэрии Москвы допустили введение QR-кодов в ресторанах и салонах

Если система регистрации (QR-коды) для входа в ночные клубы и бары Москвы покажет свою эффективность, ее могут распространить и на другие заведения, в том числе рестораны, салоны красоты. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

Он отметил, что власти Москвы уже ведут соответствующие переговоры с представителями бизнеса.

«Если система [чек-инов] заработает, вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные. На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию», — сказал Немерюк в интервью Дмитрию Левицкому, опубликованному в Instagram.

С понедельника, 19 октября, в московских в ночных клубах, барах, дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях начнет действовать система идентификации посетителей по QR-коду. Согласно соответствующему указу мэра города Сергея Собянина, работники и посетители данных заведения смогут попасть в них при условии регистрации по номеру телефона.

Предполагается, что пользоваться нововведением будет более 500 столичных ночных клубов и баров. Мера введена для того, чтобы в случае обнаружения коронавируса у одного из присутствующих, можно было оповестить об этом всех остальных.

По словам Немерюка, тех, кто не будет использовать новую систему, будут штрафовать.

Для регистрации в заведении нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться, либо отправить СМС на номер 7377, а полученное подтверждение показать при входе.

Также с 19 октября московские школьники с 6 по 11 класс переходят на дистанционное обучение.