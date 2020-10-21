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В Минпросвещения опровергли требование для школьников носить маски

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Минпросвещения России не планирует на фоне коронавируса требовать от школьников носить маски в зданиях учебных учреждений. Об этом в среду, 21 октября, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

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«Мы, со своей стороны ― нет (не требуем от учеников носить маски в школах. ― Ред.). И требования Роспотребнадзора на текущий момент не являются обязательными ― по ношению масок, они только рекомендательный характер носят», ― рассказал он агентству.

При этом Глушко подчеркнул, что ношение масок в зданиях школ обязательно для взрослых.

Накануне в Минпросвещения сообщали, что из-за распространения коронавирусной инфекции в России на карантин закрыты 126 школ, что составляет 0,32% от общего количества школ в стране.

16 октября в Минпросвещения сообщили, что планов по переводу российских школ на дистанционное обучение нет.

Ранее в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о переводе учеников старших классов (с 6-го по 11-й) на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября.

Отмечалось, что осенние каникулы, увеличенные до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19: за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

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