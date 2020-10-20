В России на карантин из-за COVID-19 закрыты 126 школ

Из-за распространения коронавирусной инфекции в России на карантин закрыты 126 школ, что составляет 0,32% от общего количества школ в стране. Соответствующая инфографика опубликована 20 октября в Telegram-канале Минпросвещения РФ.

«Всего в 126 школах в 36 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.

В процентном соотношении число закрытых учреждений составляет 0,32% от всех школ.

16 октября в Минпросвещения сообщили, что планов по переводу российских школ на дистанционное обучение нет.

Ранее в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о переводе учеников старших классов (с 6-го по 11-й) на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября.

Отмечалось, что осенние каникулы, увеличенные до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19: за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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