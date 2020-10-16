В Минпросвещения опровергли планы по переводу всех школ на удаленку из-за COVID-19

В Минпросвещения России нет планов по переводу российских школ на дистанционное обучение. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«В министерстве просвещения нет планов о переводе школ на дистанционное обучение <…>, традиционную систему образования ничего не заменит», ― сказал он в ходе встречи с победителями олимпиад в МГУ.

14 октября глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что университеты будут переходить на удаленку исходя их эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, при этом в настоящее же время на дистанционный формат переводятся только отдельные группы студентов. Также он рассказал о рекомендации Минобрнауки, согласно которой педагогам старше 65 лет следует преподавать дистанционно.

Ранее в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о переводе учеников старших классов (с 6-го по 11-й) московских школ на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября.

Отмечалось, что осенние каникулы, увеличенные до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 — за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровело 1 056 582 человека.

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