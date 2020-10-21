Лукашенко запланировал проведение всебелорусского народного собрания

В декабре власти Белоруссии обсудят подготовку всебелорусского народного собрания. Об этом в ходе совещания 21 октября заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, в ходе мероприятия будут определены задачи развития Белоруссии на ближайшие пять лет. «И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Как стало известно накануне, Лукашенко 10 октября на встрече с оппозиционерами в СИЗО пообещал больше не баллотироваться на пост главы государства после принятия новой конституции.

13 октября оппозиционный экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: его уход с поста главы государства, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных.

Если в течение 13 дней требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах, пообещала Тихановская.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.