В России предложили запретить рекламу в почтовых ящиках. Сейчас раскладывать листовки и флаеры может любая компания, согласие жильцов дома для этого не требуется. Поэтому в закон «О рекламе» предлагается внести изменения — дополнить его статьей об ограничении использования ящиков. Если жильцы запретят, использование ящиков ограничат. Исключением могут стать социальная реклама и справочная информация, газеты и журналы официальных СМИ. За почтовый спам будут наказывать рублем. Сейчас юрлица, нарушающие закон о рекламе, могут получить штраф до 0,5 млн рублей.