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В Баку опровергли данные о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе

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Минобороны Азербайджана опровергло 21 октября сообщение об уничтожении самолета ВВС страны в Карабахе.

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«Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете является ложной», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы оборонного ведомства.

Ранее в этот же день пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолет Военно-воздушных сил Азербайджана на юге региона, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что время для переговоров о размещении в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике международных миротворческих сил еще не настало.

17 октября была достигнута договоренность уже о втором перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Азербайджан вслед за Арменией заявил о нарушении нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, возложив ответственность за это на Ереван.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла в конце сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

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