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В Армении сообщили о сбитом самолете ВВС Азербайджана на юге Карабаха

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Силы ПВО непризнанного Карабаха сбили самолет военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана. Об этом заявила в среду, 21 октября, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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«Сегодня в 08:30 силы ПВО Нагорного Карабаха на южном направлении сбили самолет ВС Азербайджана. Обстановка продолжает оставаться стабильно напряженной», — написала Степанян на своей странице в Facebook.

Вместе с тем тип самолета в заявлении не уточняется.

Ранее в этот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанские вооруженные силы в операции против Нагорного Карабаха не добились успеха и сконцентрировали основные силы на южном направлении.

В то же время минобороны Азербайджана заявляет об обстреле армянской армией Тертерского района в Нагорном Карабахе, пишет «Газета.ру».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха.

17 октября МИД Армении сообщил о достижении договоренности с Азербайджаном о введении гуманитарного перемирия с полуночи 18 октября. В Баку эти данные подтвердили, однако уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла в конце сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

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