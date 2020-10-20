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В минобороны Армении заявили о безуспешных попытках наступления Азербайджана
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В минобороны Армении заявили о безуспешных попытках наступления Азербайджана

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Азербайджанские Вооруженные силы в операции против Нагорного Карабаха не добились успеха и сконцентрировали основные силы на южном направлении. Об этом заявил 20 октября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Сегодня с утра подразделения ВС Азербайджана возобновили атаки на севере и юге Карабаха. Особо упорные бои шли на южном фланге. Там армянским силам удалось остановить несколько атак и отбросить противника на исходные позиции», — сказал Ованнисян на брифинге, который транслировало Общественное телевидение Армении.

Он добавил, что карабахские подразделения в течение дня сбили несколько азербайджанских беспилотников, в том числе выпущенный в сентябре 2020 года турецкий «Байрактар».

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило в Twitter об уничтожении двух танков Т-72, четырех РСЗО БМ-21 «Град», одной гаубицы Д-30 и пяти автомашин противника. Кроме того, там заявили об уничтожении в ходе боев на Губадлинском направлении армянских вооруженных подразделений и беспилотника в Гернабойском районе.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

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