Роспотребнадзор отметил необходимость контроля температуры в помещениях

В Роспотребнадзоре заявили о важности поддержания определенной температуры воздуха в помещениях, поскольку переохлаждение из-за перепадов температуры в осенне-зимний период ведет к снижению иммунитета. Об этом в среду, 21 октября, со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, это особенно касается медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Необходимо обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха и в случае необходимости принять «безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов».

Так, согласно нормативам, в игровых комнатах дошкольных организаций температура должна составлять плюс 21–23 градуса, в спальнях детских садов — плюс 19–20 градусов, в школах — плюс 18–24 градуса. В палатах лечебно-профилактических учреждений она должна быть на уровне плюс 20–26 градусов, а в жилых комнатах в социальных организациях для лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — плюс 20–22 градуса.

При обнаружении нарушений жалобы следует направлять в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам. По этим обращениям будут проведены контрольно-надзорные проверки с измерениями параметров микроклимата и дальнейшим принятием административных мер.

29 сентября эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев заявил, что при использовании обогревателей важно поддерживать в жилище нужный температурный режим. При этом эксперт указал на необходимость использовать дома увлажнители воздуха, потому что обогреватели его сушат. По его словам, из-за сухости в помещении возможно возникновение аллергии, а также неприятных ощущений в носу или на коже.

Ранее в ряде регионов начался отопительный сезон. Так, 28 сентября подачу тепла в жилые дома начали в Москве, Брянске, Рязани и Пскове, 24 сентября — в Тюмени. С 22 сентября отопление начали давать в Томске, Омске и Барнауле.