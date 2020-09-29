Прямой эфир

Эксперт назвал оптимальную температуру для дома

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С наступлением первых заморозков некоторые россияне начнут использовать обогреватели, однако при этом важно поддерживать в жилище нужный температурный режим. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Морозные перспективы: почему жители Конаковского района мерзнут с новыми котельными
Деревня Ручьи и поселок Городня могут остаться без тепла, хотя район на бумаге потратил больше 100 млн на теплосети

«Важно не перегревать помещение, придерживаться норм. По санитарным нормам у нас средняя температура 23 градуса, плюс минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время», — рассказал он радио Sputnik.

При этом эксперт указал на необходимость использовать дома увлажнители воздуха, потому что обогреватели его сушат. По его словам, из-за сухости в помещении возможно возникновение аллергии, а также неприятных ощущений в носу или на коже.

Ястребцев отметил, что использовать увлажнитель до начала отопительного сезона не актуально, поскольку влажность сохраняется после лета. Однако после того, как батареи начнут работать, потребуется поддержание в доме оптимального уровня влажности.

Ранее в ряде регионов начался отопительный сезон. Так, 28 сентября подачу тепла в жилые дома начали в Москве, Брянске, Рязани и Пскове, 24 сентября — в Тюмени. С 22 сентября отопление начали давать в Томске, Омске и Барнауле.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020