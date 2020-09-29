Эксперт назвал оптимальную температуру для дома

С наступлением первых заморозков некоторые россияне начнут использовать обогреватели, однако при этом важно поддерживать в жилище нужный температурный режим. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«Важно не перегревать помещение, придерживаться норм. По санитарным нормам у нас средняя температура 23 градуса, плюс минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время», — рассказал он радио Sputnik.

При этом эксперт указал на необходимость использовать дома увлажнители воздуха, потому что обогреватели его сушат. По его словам, из-за сухости в помещении возможно возникновение аллергии, а также неприятных ощущений в носу или на коже.

Ястребцев отметил, что использовать увлажнитель до начала отопительного сезона не актуально, поскольку влажность сохраняется после лета. Однако после того, как батареи начнут работать, потребуется поддержание в доме оптимального уровня влажности.

Ранее в ряде регионов начался отопительный сезон. Так, 28 сентября подачу тепла в жилые дома начали в Москве, Брянске, Рязани и Пскове, 24 сентября — в Тюмени. С 22 сентября отопление начали давать в Томске, Омске и Барнауле.