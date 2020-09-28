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Отопительный сезон раньше срока начался в Брянске

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В Брянске 28 сентября начался отопительный сезон. Он стартовал раньше времени. Котельные уже запустили. В соответствии с нормативными документами запуск будет производиться по графику в течение пяти дней.

В городской администрации NASHBRYANSK.RU уточнили, что сначала в работу включаются те котельные, которые обеспечивают теплом социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники и больницы. Затем тепло начинает поступать в многоквартирные дома.

Всего же в городе подачу тепла обеспечивают 329 котельных.

Власти, принимая решение о начале отопительного сезона раньше срока, обращали внимание на предупреждения специалистов о том, что с наступлением холодной погоды в регионе произойдет всплеск простудных заболеваний.

На прошлой неделе отопительный сезон начался в Москве и Московской области.

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