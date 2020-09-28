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В Москве началось включение отопления в жилых домах

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В Москве в понедельник, 28 сентября, начали подавать тепло в жилые дома. Включение отопления может занять несколько суток, об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

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«В общей сложности отопление включат в 34 тыс. домов. Это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток, но, скорее всего, включим быстрее», — цитирует его ТАСС.

Также Бирюков напомнил, что в социальные объекты тепло начали подавать раньше. На данный момент к отоплению подключено почти 2 тыс. учреждений, работа продолжается.

После подключения соцобъектов, жилых домов и офисных зданий тепло получат предприятия торговли и промышленности. Городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона, подчеркнул заммэра.

Решение о досрочном начале в Москве отопительного сезона было принято накануне. Как отметил столичный градоначальник Сергей Собянин, это сделано для максимального комфорта граждан, многие из которых должны оставаться дома из-за ситуации с коронавирусом.

В столичные соцобъекты начали подавать тепло по заявкам с 22 сентября. В Подмосковье пробные включения отопления в школах, детских садах и больницах начались 19 сентября, а 21 сентября губернатор региона Андрей Воробьев поручил начать подавать тепло и в жилые дома.

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