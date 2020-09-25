Отопительный сезон начнут раньше срока в Рязани

В Рязани с понедельника, 28 сентября, начнется отопительный сезон. Об этом в своем Facebook написала глава городской администрации Елена Сорокина. По ее словам, она обсуждала этот вопрос с представителями общественных организаций, и они согласились с необходимостью включить отопление.

Мэр Рязани напомнила, что в сентябре в городе всегда растет уровень заболеваемости ОРВИ. Этому также способствует и низкая температура в помещениях.

На данный момент образовательный процесс пришлось приостановить в 64 классах в 28 школах. По словам медиков, температура воздуха в классах влияет на состояние здоровья, поэтому и было принято решение включить отопление с 28 сентября, написала Сорокина.

РИА «7 новостей» уточняет, что с понедельника батареи включат в объектах социальной сферы — детских садах, больницах, школах и поликлиниках. В жилые дома тепло начнут подавать с 1 октября по заявкам управляющих компаний.

22 сентября тепло начали подавать по заявкам на социальные объекты Москвы и Подмосковья. Обычно это происходит до начала официального отопительного сезона.