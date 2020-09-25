Прямой эфир

Отопительный сезон начнут раньше срока в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязани с понедельника, 28 сентября, начнется отопительный сезон. Об этом в своем Facebook написала глава городской администрации Елена Сорокина. По ее словам, она обсуждала этот вопрос с представителями общественных организаций, и они согласились с необходимостью включить отопление.

Тепло в обмен: найден способ снизить затраты на отопление на 15%
Правда, модернизацию оборудования предлагается проводить за счет жильцов

Мэр Рязани напомнила, что в сентябре в городе всегда растет уровень заболеваемости ОРВИ. Этому также способствует и низкая температура в помещениях.

На данный момент образовательный процесс пришлось приостановить в 64 классах в 28 школах. По словам медиков, температура воздуха в классах влияет на состояние здоровья, поэтому и было принято решение включить отопление с 28 сентября, написала Сорокина.

РИА «7 новостей» уточняет, что с понедельника батареи включат в объектах социальной сферы — детских садах, больницах, школах и поликлиниках. В жилые дома тепло начнут подавать с 1 октября по заявкам управляющих компаний.

22 сентября тепло начали подавать по заявкам на социальные объекты Москвы и Подмосковья. Обычно это происходит до начала официального отопительного сезона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020