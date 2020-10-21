В Пентагоне призвали союзников увеличить расходы на оборону до 2% ВВП

Все союзники Соединенных Штатов, в том числе страны, которые не входят в НАТО, должны увеличивать расходы на оборону хотя бы до 2% своего ВВП. С таким заявлением выступил в Атлантическом совете министр обороны США Марк Эспер во вторник, 20 октября.

По его словам, такие меры необходимы для противостояния современным угрозам, в том числе якобы исходящим от России и Китая. При этом Эспер отметил, что благодаря усилиям США страны НАТО значительно увеличили траты на оборонные нужды.

Также министр заявил, что, несмотря на проблемы и издержки, к которым приводит пандемия нового коронавируса, стоящие перед мировым сообществом угрозы не уменьшились. Глава Пентагона считает, что противники США стремятся «воспользоваться мировым кризисом» на фоне того, что многие страны сосредоточились на внутренних проблемах.

Эспер призвал союзников, в том числе не входящих в Североатлантический альянс, больше вкладывать в коллективную безопасность. Он также выразил надежду, что союзники объединятся с США в противодействии «ненадлежащему поведению Китая и российской агрессии».

Ранее в тот же день Эспер заявил, что Соединенные Штаты совместно с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты и готовиться к наихудшим сценариям.

Также 20 октября министр обороны США сообщил, что Второй бронетанковый полк сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России.

Кроме того, США собираются нарастить количество своих ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и Азии до уровня России и Китая.