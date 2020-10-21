Глава Пентагона заявил о необходимости агрессивно конкурировать с РФ

Соединенные Штаты совместно с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты и готовиться к наихудшим сценариям. С таким заявлением выступил в Атлантическом совете министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, Вашингтон видит действия России и КНР в Северной и Южной Америке, а также в Африке, на Ближнем Востоке, Арктике и Антарктике. Эспер призвал союзников к агрессивному конкурированию, но предупредить, что «если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему сценарию».

Также министр добавил, что мировое сообщество не ожидало, что после распада СССР вновь придется иметь дело с возрождающейся Россией. Глава Пентагона заявил, что РФ и Китай постоянно нарушают международную систему правил и призвал выступить в ее защиту.

При этом Эспер подчеркнул, что необходимо сохранять линии связи с российской и китайской стороной, чтобы избежать ошибок недопонимания. Кроме того, он считает, что необходимо искать сферы взаимодействия и работать с Москвой и Пекином.

Ранее 20 октября министр обороны США сообщил, что второй бронетанковый полк сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России.

Кроме того, США собираются нарастить количество своих ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и Азии до уровня России и Китая.