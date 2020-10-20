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США изучают вариант переброски части американских войск из ФРГ ближе к РФ

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Второй бронетанковый полк Сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России. О планах Белого дома сообщил во вторник, 20 октября, глава Пентагона Марк Эспер.

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«Мои недавние встречи с министрами (обороны) из Румынии и Болгарии, а также корреспонденция, полученная из государств Балтии, (указывают на то, что) сейчас есть подлинная возможность передового сохранения Второго бронетанкового полка в каких-то из этих стран на постоянной основе», — заявил глава американского военного ведомства, выступая на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

29 июля глава министр обороны США объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию.

Он отметил, что меры по передислокации, осуществляемые Штатами, необходимы альянсу НАТО для «сдерживания России». При этом Эспер подчеркнул, что США не планируют в настоящее время перебрасывать часть своих военнослужащих из Германии в Азиатско-Тихоокеанский регион. В июле шеф Пентагона говорил о предстоящем выводе Второго бронетанкового полка, в состав которого входят почти 4,5 тысячи военнослужащих, из Баварии. Он также утверждал, что эту воинскую часть вернут на родину.

Сократить численность американских войск в Германии из-за того, что Берлин якобы недостаточно платит за размещение военных, решил в начале июня американский президент Дональд Трамп.

При этом демократы внесли в конгресс законопроект с призывом не допустить вывода военных из Европы, так как это якобы подвергнет европейцев угрозе со стороны РФ.

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