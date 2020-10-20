Макрон пообещал усилить борьбу с радикалами во Франции

Франция усилит борьбу с радикализацией в стране после убийства учителя истории Самюэля Пати. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в департаменте Сен-Сен-Дени.

«Я уже говорил после теракта, что мы намерены и дальше усиливать действия в этом направлении. Этого ожидают все наши сограждане», — цитирует его телеканал BFM.TV.

Как напомнил французский лидер, в последние дни предприняты конкретные действия против ассоциаций, распространяющих идеи радикального ислама, разрушающие принципы республики.

«Завтра в Совете министров будет распущена пропалестинская группа шейха Ясина, которая была напрямую вовлечена в жестокое убийство учителя», — добавил Макрон.

В минувшую пятницу злоумышленник убил профессора истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно за то, что педагог в начале октября говоря о свободе слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала девять человек.