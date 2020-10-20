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В Санкт-Петербурге назвали число школьников с коронавирусом

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В Санкт-Петербурге коронавирусом болеют свыше тысячи школьников, на карантин отправлены более 100 классов. Об этом во вторник, 20 октября, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

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«109 классов в 63 школах у нас сегодня находятся на вынужденной удаленке. Это значит, что в этих классах есть два и более ребят, которые заболели (коронавирусом. — Ред.). Учитывая, что всего у нас около 20 тыс. классов, цифра не такая большая. <...> Но в то же время мы видим, что еще на прошлой неделе заболевших ребят у нас было чуть больше 700, а на этой их уже больше тысячи», — сказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Потехина добавила, что власти города стараются избежать дистанционного обучения, но в то же время обсуждают вопрос продления осенних каникул.

Ранее во вторник Минпросвещения России сообщило, что из-за распространения COVID-19 в России на карантин закрыты 126 школ, что составляет 0,32% от общего количества школ в стране.

При этом 16 октября в ведомстве указали, что планов по переводу российских школ на дистанционное обучение нет.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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