Решетников ответил на вопрос о возможности закрытия страны на карантин

Прогноз социально-экономического развития России на 2021–2023 годы не предусматривает варианта повторного закрытия страны на карантин из-за коронавируса. Об этом во вторник, 20 октября, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Мы по-прежнему исходим из того, что не рассматривается вариант повторного локдауна», ― цитирует его пресс-служба ведомства.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что зарубежные страны действуют по той же логике, осознавая последствия масштабных ограничений для экономики.

Ранее в этот день два федеральных чиновника сообщили РБК, что в России не намерены повторно вводить карантин, как весной текущего года, из-за ситуации с коронавирусом.

14 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России управляема и не требует введения ограничительных мер в экономике.

12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия сможет избежать полного локдауна благодаря выстроенной системе борьбы с коронавирусом. Несмотря на прирост числа заболевших COVID-19, жестких мер пока не вводится, однако жизнь и здоровье людей остаются абсолютным приоритетом для властей, добавил представитель Кремля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровел 1 075 904 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.