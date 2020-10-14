Голикова сочла ситуацию с COVID-19 в России управляемой

Ситуация с распространением коронавируса в России управляема и не требует введения ограничительных мер в экономике. Об этом в среду, 14 октября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация управляемая и не требует введения ограничительных мер в экономике», — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер отметила, что ситуация с распространением коронавируса в осенне-зимний эпидемический период настораживает. Однако проведенные весной мероприятия по подготовке и появление российских вакцин «позволяют быть достаточно уверенными».

По данным оперштаба на 14 октября, за весь период эпидемии в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 пациентов.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который был создан научным центром «Вектор».

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Вторую вакцину от COVID-19 разработал «Вектор». 30 сентября центр получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

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