Источники исключили повторное введение карантина в РФ

В России не намерены повторно вводить карантин, как весной текущего года, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили РБК два федеральных чиновника.

«Это исключено», — сказал один из собеседников.

Он также добавил, что специалисты «в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия сможет избежать полного локдауна благодаря выстроенной системе борьбы с коронавирусом. Несмотря на прирост числа заболевших COVID-19, жестких мер пока не вводится, однако жизнь и здоровье людей остаются абсолютным приоритетом для властей, добавил представитель Кремля.

14 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России управляема и не требует введения ограничительных мер в экономике.

Накануне, 19 октября, сообщалось, что Россия находится на 43-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией и на 105-м — по уровню летальности.

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